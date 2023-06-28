近期時有間歇性降雨，加上病媒蚊指數居高不下，大幅提升登革熱傳播風險，國軍今天出動化學兵群協助噴藥。(曹婷婷攝)

台南市本土登革熱持續延燒，今天新增13例，累積病例已達84例。台南市登革熱防治中心主任蘇世斌呼籲，近期時有間歇性降雨，加上病媒蚊指數居高不下，大幅提升登革熱傳播風險，且台南屬一日生活圈，人口移動頻繁，易造成疫情擴散，民眾不可掉以輕心。

台南今天新增13起確診登革熱病例，其中東區病例數首度超前仁德區，新增6例、仁德區4例、南區、北區及善化區各增1例。13例年齡介於18歲至80歲，5例由診所或醫院通報確診，8例由防治中心擴大採檢發現，已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業。

因應病例數與日俱增，近日又陣雨不斷，化學防治人力需求大增，為求能及時完成各項防治作為，台南市政府特別協調國防部及八軍團39化學兵群協助化學防治。

登革熱防治中心主任蘇世斌提醒，近期時有降雨，易形成積水孳生病媒蚊，加上病媒蚊指數居高不下，大幅提升登革熱傳播風險，尤其台南各區人口移動頻繁，易造成疫情擴散，各區皆存有流行風險，提醒民眾不可掉以輕心，提醒雨後務必巡視家戶內外環境，落實孳生源清除，才能杜絕登革熱疫情傳播風險。

疾管署南區管制中心主任李翠鳳說，此次登革熱病毒為第一型，症狀不明顯，又年輕人覺得身體沒什麼異狀，仍如常上班，一定要有風險意識把自己顧好，避免蚊子再傳播咬人，造成疫情傳播。

台南市登革熱防治中心指出，目前台南確診的84人都屬於輕症，確診者當中最年長的是92歲，最小的是7歲，其中有63％年齡分度在51歲至70歲，強調登革熱是家戶疾病，民眾務必做好家中防蚊滅蚊工作。