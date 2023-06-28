國軍今天出動40名化學兵前往仁德區執行清消。(曹婷婷攝)

台南市本土登革熱至27日累計已達71例，鑒於病例數持續增加，台南既有防疫人力量能有限，陸軍今天出動第8軍團39化學兵群40人前進仁德區成功里支援協助防疫噴藥作業，市長黃偉哲感謝國軍弟兄投入防疫，希望在大家攜手努力防治下，能趕快遏止這波疫情。

黃偉哲今天上午與立委王定宇等人到成功里全福路視察清消作業，並感謝國軍弟兄。他說，面對登革熱病例數持續增加，這幾天卻又接連下雨，即使做過清消與孳生源清除，仍必須一而再、再而三重來一遍，希望能夠在國軍化學兵偕同衛生局、環保局人員防治下，趕快將這波登革熱疫情控制下來。

黃偉哲上午也逐一與今天執行噴藥的仁德區全福路家戶致意，說明噴藥造成民眾生活不便，希望大家體諒。他說，噴藥後要緊閉門戶1小時，對民眾生活而言相當不便，然而，對防疫人員來說，清消也已經執行很多天了，結果，下過雨又要重來一遍，這其實也是意志力的磨練，他也呼籲大家一起維護環境，度過這波疫情考驗。

台南市登革熱防治中心主任蘇世斌指出，從出現首例本土病例以來，登防中心與衛生局人員上上下下都動員投入相關疫調、噴藥等作業，鑒於人力不足，為求能及時阻斷登革熱社區傳播鏈，市府與國軍攜手合作，國軍今天起視噴藥進度規畫人力，今天動員40人，明天將動員50人。

台南昨天新增13例，其中仁德區9例、東區3例、南區1例。仁德區迄已累計51例，其餘20例為東區14例、永康區2例、善化、安南、北區與南區各1例。新增的南區1例感染源不明，仍待基因定序釐清是否為同一波感染。