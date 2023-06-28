雲林縣水林鄉農地排水溝年久失修，幾乎失去排水功能。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣水林鄉春牛埔農地重劃區800多公尺排水溝，自1990年重劃後便未整修過，早年的土溝因淤沙幾乎喪失排水功能，遇雨即淹，影響周邊數十公頃農地耕作，雲林縣議會副議長蔡咏鍀28日會同雲林縣政府地政處人員會勘，決定由縣府編列718萬元進行重建，預計60個工作日可完成。

春牛埔農地重劃區西井段298號地段等東西向小排，主要負責臨近農地的排水，避免淹積水造成農損，30餘年前興建時，因經費與工法限制，只能以土溝方式興建，初期尚能發揮排水功能，但30餘年來沒有清淤整修，小排深度日減，且兩側溝邊塌陷，至今已幾乎失去排水功能。

蔡咏鍀接獲農民陳情，28日邀縣府地政處人員、雲林縣長張麗善祕書吳明融、當地農民等人前往會勘，一行人經過討論，決定改善溝渠長度2段共825公尺，施設混泥土矩型溝與耕作版橋，以恢復排水功能並方便農民與農機進出，總經費約718萬元，預計1個月內動工，60個工作日完成。

蔡咏鍀表示，春牛埔是水林鄉重要的農耕地區，西井段小排主要功能是農地排水，但因年久失修已失去排水功能，每遇豪大雨就嚴重淹積水，造成農作損失，這對農民而言是一件大事，因此接獲陳情馬上進行現場會勘，並請承包廠商在最短時間內完成施工。

縣府地政處承辦人員林文信指出，早年農地重劃區因經費有限，排水溝大多是粗糙的土溝，很容易毀損崩塌，春牛埔農地重劃後已逾30年，排水溝早就不堪使用，希望藉由此次的重建，以現代工法徹底改善水患，讓農民能安心耕種。