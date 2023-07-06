立法院教育及文化委員會6日前往新竹縣考察新竹學校辦理情形，新竹縣是全台灣人口增加最快速的行政區，然而卻面臨教學量能不足、竹竹苗通勤時間過長等問題，教育局長楊郡慈對此也表示縣立的湖口、六家努力增班中，近期也將召集竹縣市10所高中商討增加教學量能議題。

目前竹北高中校地不足，以致於增班也沒有空間、湖口高中2期擴建新的校區，只靠縣政府的經費非常不足，期望中央挹注經費幫忙完成興建、六家高中竟是10多年來竹縣唯一增加的高中，高中數明顯跟不上學生人數快速增長。

地方聲音認為可推動現有公立高中職增班、新設高中職、重視竹竹苗就學環境完整配套以及重視技職就學環境。其中前立委徐欣瑩也到場參與會議，希望教育部與地方政府合作增班，且竹竹苗幅員遼廣闊，大眾運輸就極為不便，造成就學困擾，立委林為洲更回憶過去在竹東高中求學時，通勤已不易，沒想到現在比過去更缺乏大眾運輸。

楊郡慈表示，縣府已爭取數億經費在湖口、六家高中蓋教室增班，本月下旬也會邀集新竹縣市10所高中到國教署針對增班量體、人數討論，也會平衡高職發展，做未來人才培育設定的橫向整合。另也評估數位高中成立的可行性。