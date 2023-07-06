歌壇天后李玟5日驚傳輕生離世，隨後家人發文證實死訊，透露李玟是在2日因憂鬱症輕生，經多日治療搶救後仍與世長辭，享年48歲。據悉，李玟為遺腹子，出生前父親就離世，三姊妹是由媽媽獨自扶養長大，李玟曾因此覺得自己是「多餘」的，所幸在姐姐與媽媽的愛護下，讓她感受到溫暖更成為她前進的最大力量，也曾誓言讓媽媽過好日子。

李玟父親為印尼華僑，母親是香港人，而她還有兩個姐姐李秋林（Carol）和李思林（Nancy），三姊妹感情相當好，不過父親在李玟出生前就離世，導致李玟曾一度覺得自己「多餘」的，之後好不容易在媽媽與姐姐們的愛護之下，讓她改變想法，但李玟9歲隨全家移民美國加州時，因是華人面孔，在學校遭同學霸凌，當時也是姊姊現身保護，才讓她走過徬徨無助的學生時期。

李玟三姊妹感情深厚。（圖／擷取自李思林臉書）

然而，李玟與兩位姊姊李秋林和李思林曾合唱一首《我的翅膀》，歌詞中「被愛是我心中一雙無形翅膀」道出三人的互相支持和陪伴，二姊李思林過去受訪時曾提到，在李玟身上學到很多東西，甚至放棄上大學，努力賺錢改善全家的生活，「感恩妹妹成就了我們，下輩子我們還要再當家人！」

如今李玟驟逝，李思林相當心疼「作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬」。

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