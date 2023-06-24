黃偉哲今天與丸久株式會社社長田中康男(左一)會面，交流農產外銷事宜。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南芒果步入盛產，日本丸久株式會社社長田中康男端午連假期間親訪芒果產地，市長黃偉哲今天與田中康男會面交流農產外銷，他說，田中社長親自走訪芒果產地，對台南芒果品質更具信心，看好台南優質農產銷日通路，黃偉哲也期盼雙方合作開花結果。

田中康男表示，黃市長今年3月初率團赴日參加東京食品展時，雙方會面協議合作，促成山口縣和台南有更深的締盟關係，他這次來到台南，黃市長也介紹優質芒果及多項農產品，未來這些產品可望在山口縣販賣。

黃偉哲也贈送蘭花大盤、柚子篸禮盒、東山咖啡、果乾等特產給田中康男，感謝他親訪台南，期盼未來雙方合作長久，台南優質農產能夠打通銷日通路，同時也感謝田中社長專程選在台南芒果產季來訪，期盼雙方合作能夠開花結果。

台南市政府指出，今年3月黃偉哲市長參加東京食品展時，代表台南市跟田中社長正式締結合作備忘錄，雙方針對台南農產上架該公司旗下超市建立共識，此次，田中社長特別選在芒果盛產季親訪台南，了解芒果田間管理及出口前處理，對台南芒果的高品質讚不絕口。

此外，田中社長也與台南業者洽談芒果鮮果、文旦製品、水果冷凍加工品等出口事宜。據了解，日本丸久株式會社預計將進口台南芒果、冷凍水果跟冰淇淋及麻豆農會柚子茶等，另洽談中產品還包括水果乾、文旦、鳳梨等。

南市府指出，台南今年芒果產量預估將可達8萬9000公噸，市府積極推動國外拓銷，除3月參加東京食品展，推廣鮮果及新鮮截切、果汁、果泥等加工產品外銷市場，5月中旬也邀請國內外買家、貿易商進行146場次貿易洽談，推廣熱帶水果及相關產品，接下來將持續拓展日、韓及新加坡銷售通路，將台南芒果精品銷往世界。

丸久株式會社總部位於日本山口縣防府市，為當地主要連鎖超市，旗下有MARUKYU、Aruk等6個品牌共90家分店，主要分布在北九州（福岡縣）及西日本地區（山口縣、廣島縣、島根縣），年營業額950億元日幣。