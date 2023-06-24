天團五月天近期在大陸舉行「好好好想見到你」巡迴演唱會，每一站都有上百萬人搶票，足見超高人氣。在端午佳節到了武漢，五月天開唱場內擠滿3萬觀眾，但場外卻有黃牛號召數百位沒票的粉絲，硬拆護欄試圖強行進場，還對保安噴辣椒水，現場混亂；主辦單位立刻報警處理，而涉事黃牛已被逮捕。

五月天5月底起在大陸舉辦演唱會，從北京出發陸續在各個城市開唱，還傳出「五月天一站的網路預約訂票人數高達122萬人，人氣太驚人了」。沒想到五月天到武漢這一站，卻發生黃牛在場外號召數百人拆護欄，保安攔阻還遭黃牛噴辣椒水；雖然有不少人成功闖進第一關，但在第二道圍欄就被擋下。

五月天在武漢開唱，場外竟出現黃牛號召數百人一起拆圍欄硬闖的狀況。（圖／摘自小紅書）

而演唱會主辦單位即刻報警，警方也表示已經追捕涉事黃牛；網路上則瘋傳黃牛率眾拆除圍欄的畫面，據悉，有很多歌迷沒有從正規管道買票，買到黑心假票，才出現「黃牛起義」的離譜畫面。

不過，許多網友也笑說黃牛帶人闖演唱會已經不是第一次，才導致主辦方都會設置很多關卡，拆除第一道圍欄後還會有第二道，令眾人驚奇的是，黃牛這次居然還對保安噴辣椒水，忍不住驚呼「這已經違法了吧」、「瘋了」、「跟著黃牛一起闖的也很瞎，不遵守規則」。