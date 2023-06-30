法國17歲非裔青少年奈爾（Nahel）近日拒絕臨檢遭員警射殺，在全國引發暴動，死者母親穆尼亞稱，她認為本案有種族主義動機，但她不恨所有警察。

法新社報導，穆尼亞（Mounia）告訴法國5台（France 5）：「我不怪警察，我只怪一個人：奪走我兒子性命的人。…我有朋友是警察，他們都很挺我，對發生的事情無法苟同。」

這是27日上午發生槍擊事件後，穆尼亞首度接受媒體訪問。

作為單親媽媽的她淚訴，涉案的38歲員警有其他方法壓制奈爾，不需要開槍殺人，她認為該名員警是「看到阿拉伯臉孔、一個孩子，而想要取他性命」。

穆尼亞與兒子一起住在巴黎西方的南泰爾（Nanterre），今天她帶頭在南泰爾郊區遊行，然而遊行最後以警民衝突告終。

涉案員警被以故意殺人罪起訴。律師列納（Laurent-Franck Lienard）表示，員警已在拘留期間向家屬道歉。

列納今晚告訴BMF電視（BMFTV）：「他第一句話就是道歉，最後一句話也是對家屬致歉。」