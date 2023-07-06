高雄55歲李姓男子近期在網上認識「分析師馬克」，聽聞馬克投資比特幣爽賺等話誤信為真，將積蓄24萬8000元提領給馬克操盤，短短幾天賺了5000元，讓他食髓知味加碼。日前再次到銀行提領同款積蓄，遭行員起疑報警，李男見警方到來，還不滿朝警怒吼「他們有匯錢啊！」，所幸經過員警耐心勸說，李男終醒悟，打消提款念頭，並向員警道謝。

據悉，李男近期透過網路上認識一名自稱「投資分析師馬克」的網友，隨後加入對方提供LINE與其攀談聊天，期間馬克透露自己近期靠某投資APP抄底比特幣等虛擬貨幣，大賺數萬元，李男誤信為真，想將錢交付給馬克操盤投資分紅，隨後聽從馬克的吩咐，4日上午11時許前往三民區九如路某銀行領24萬8000元存款。

當行員詢問李男存款用途時，李男支支吾吾表示要購買中古車，行員起疑再次追問，李男才坦承要投資比特幣，行員聽聞後立即報警。三民二分局陽明派出所員警獲報到場，李男見到員警時，認為他僅是單純的投資，不知為何行員要小題大作，面對員警詢問時不斷大聲怒吼「他有匯錢給我啊！」，不願正面回答員警，頓時陷入僵局。

員警仍耐心勸阻，並用實際案例向李男說明此為「假投資」手法，讓被害人小嘗甜頭後誘騙加碼，導致積蓄全被騙走。李男聽聞後也終於醒悟，向員警表示日前還曾提領同款24萬8000元，再入金馬克推薦的投資APP，短短幾天「賺」5000元，讓他相當高興想再次加碼，得知自己遭騙，除了打消提款念頭，後續也向員警報案，並對警銀協助深表感激。