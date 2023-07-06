法務部檢察官人事審議委員會9名民選委員，6日下午針對調升二審主任、以及一審主任檢察官調升二審（俗稱三專生）的名單進行討論，共決定台灣高檢署檢察官羅建勛、總統蔡英文姪子、士林地檢署主任檢察官蔡元仕共計35入圍名單，將提交7日舉行的檢審會開會審議，再送交法務部長蔡清祥圈選。

其中，調升二審主任檢察官推薦名單，經法務部核定為6人，檢審會依規定應提名1.5倍即9 人，有填申請調升二審主任檢察官者共11人，經逐一討論後，並經二輪投票，推薦9人名單如下：

羅建勛（23 期）

侯千姬（24 期）

蔡國禎（24 期）

李叔芬（28 期）

黃和村（28 期）

陳傳宗（29 期）

吳慧蘭（33 期）

陳幸敏（34 期）

吳義聰（36 期）

另調升二審檢察官推薦名單，經法務部核定為 17人，檢審會依規定應提名1.5倍即26人，有填申請調升二審檢察官者共27人，其中1人已核定調二審辦事，剩餘共26人，經全體民選委員逐一討論後決議全數推薦，名單如下：

李山明（34 期）

黃士元（36 期）

周文祥（36 期）

陳燕瑩（37 期）

王怡仁（37 期）

鍾曉亞（38 期）

許景森（38 期）

李芳瑜（38 期）

張安箴（39 期）

張惠菁（39 期）

黃正雄（40 期）

侯靜雯（40 期）

陳舒怡（40 期）

洪三峰（40 期）

蔣志祥（40 期）

許嘉龍（40 期）

黃莉琄（40 期）

徐則賢（41 期）

吳協展（41 期）

林俊傑（41 期）

鄧定強（42 期）

蔡元仕（42 期）

王聖涵（42 期）

邱文中（42 期）

聶眾（43 期）

鄭益雄（44 期）