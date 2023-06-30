展望2023年，王座以多元營運模式建構五大營運策略，包括每年台灣新展約8～10家直營店、布局海外2～3個國家或地區授權，維持海外代理店家數20％成長、發展「橋村炸雞」台灣加盟制度、引進海外新品牌與併購策略等，今年營運雙位數成長創高可期。

六角2015年12月成立子公司王座餐飲，2016年啟動餐食分流管理，將旗下餐食品牌陸續移轉給王座經營。目前實收資本額1.7億元、六角持股74％，擁有銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將、京都勝牛、橋村炸雞等代理品牌。

王座主攻中平價餐飲，目前全台共46家直營門市，包括杏子豬排24家、段純貞牛肉麵及京都勝牛各8家、大阪王將6家，以價位觀察為中價位32家、平價位14家，甫於年初取得代理經營權的橋村炸雞，則預計8月於板橋開出首店。

同時，六角亦透過海外再授權方式拓展旗下代理品牌版圖，段純貞牛肉麵2019年插旗香港及美國市場，京都勝牛2020年亦進軍香港，目前段純真牛肉麵香港5家、美國2家，京都勝牛香港2家，合計海內外共55家門市。

王座在疫情期間完成體質調整，2022營運終止連4年虧損、獲利創歷史次高。2023年首季稅後淨利3106萬元，季增達29.3％、較去年同期虧損378萬元顯著轉盈，每股盈餘達1.82元，單季即賺贏去年全年、改寫全年歷史新高。

王座前5月自結合併營收4.79億元、年增達50.8％，改寫同期新高，稅後淨利0.53億元、每股盈餘3.15元。展望後市，王座預期第二季營運將持穩首季高檔，並建構五大營運策略，目標今年營收年增近2成、上看11億元，與獲利表現齊創新高。

王座指出，各品牌將持續推出新品項服務，並透過王座APP會員經營，持續提升會員消費業績平均占比，盼增加各門市營收。海外地區則致力於日本、美加與英國等市場推進，看好未來店數成長動能。橋村炸雞規畫先在大台北地區開2～3家直營門市，未來再開放加盟。