一名30歲男子某天突然嚴重胸悶，緊急送急診室，竟是心肌梗塞發作，心臟冠狀動脈堵塞近80%，醫師細問飲食狀況才知，男子每晚工作回家後，就狂啖碳烤與鹽酥雞，而這兩類食物都會引發心血管疾病，經醫師建議少吃這兩類食物後，男子之後5年的心血管均處於健康狀態。

家醫科醫師陳欣湄在《健康好生活》中表示，上述男子在30歲時，在一次吃飯過程中，突然劇烈胸悶，緊急送急診。醫師當時以為是胃食道逆流所致，但電腦斷層發現，竟是心梗發作。經過心導管手術發現，冠狀動脈阻塞竟已達70~80%。男子經急救保命後，經醫師建議，進行飲食生活的調整。

陳欣湄表示，她當時一看年僅30歲的人竟會心梗，也相當不解，細看男子的檢查數值發現，男子尚未達三高（高血脂、高血壓、高血糖），但數值均已達不及格邊緣，「最令人擔心的是其飲食內容相當不健康。」

她表示，該男子在外租屋而住，附近攤販多，男子每天疲累工作後，回家就是購買碳烤類與鹽酥雞這兩種食物，藉由大吃來放鬆身心，「我當時勸告他，就算無三高問題，不健康的飲食仍會提高心血管疾病的風險。」

該男子也從善如流地遵循陳欣湄建議，調整飲食內容後，至今5年的定期心臟科檢查，均無異常。陳欣湄提醒，年輕人若有心血管疾病，多是因錯誤的飲食內容造成，因此一定要先從飲食改善。