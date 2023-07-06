歌壇天后CoCo李玟2日輕生，如今傳出李玟生前除了飽受憂鬱症所苦，近半年來更罹患乳癌。乳癌一直是國內女性癌症發生第一位、一年就奪走2834名女性的生命。乳房外科醫師表示，乳癌最常見的症狀共有4項，包括摸到硬塊、乳房皮膚狀態改變、乳頭凹陷、乳房疼痛。國健署提醒，乳癌的高危險族群包括家族史、得過卵巢癌或子宮內膜癌、未生過小孩等7類。

知名外科醫師江坤俊曾在《健康2.0－名醫觀點》表示，乳癌最常見症狀就是「摸到硬塊」，因此女性應在每月經期結束後第10～14天自我檢查，乳癌最容易發生位置為「乳房外上方」。

他並表示，乳癌還有3項徵兆，包括乳房的皮膚狀態（例如突然變紅、起疹或凹陷）、乳頭凹陷、乳房疼痛（若是某處固定疼痛，卻未摸到硬塊，也可能是瀰漫性乳癌）。

國健署表示，乳癌的高危險族群主要有7類：

1. 家族有乳癌病史。

2. 一側乳房得過乳癌。

3. 得過卵巢癌或子宮內膜癌。

4. 未生過孩子或在30歲後才生第一胎。

5. 未餵過母奶。

6. 初經早、停經晚。

7. 長期使用賀爾蒙補充劑。

國健署表示，上述7類者是罹患乳癌的危險性較一般人高一些，但仍有大部分的乳癌並無危險因子，因此，一般婦女還是要注意自身乳房健康，勿輕忽乳癌的威脅。

國健署表示，乳癌是我國女性癌症發生率第一位，發生高峰為45到69歲，政府提供45~70歲女性可享每2年1次乳房X光攝影檢查。乳癌可分0~4期，若早期發現，治癒率高達90%，0期更高達97.7%。第1期也可高達95.7%。

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