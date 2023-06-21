台灣人愛吃保健食品，家醫科醫師陳欣湄表示，「鎂」是她個人很喜歡在營養調理時開立的營養素，特別是壓力大合併失眠者、經前症候群合併偏頭痛者或身體常易酸痛抽筋者，透過醫師調配攝取鎂，可減緩症狀。

陳欣湄在其臉書貼文表示，曾有一患者稱，因長期有酸痛、失眠問題，因此規劃運動課程，但運動後常感嚴重酸痛，她用鎂幫患者調理，患者一個月後開心表示，酸痛消失一大半。

陳欣湄表示，她門診常用的是胺基酸鎂，因為吸收率高，服藥後就會有想睡覺的感覺，就連她自己在睡前也服用。有3種族群特別適合補鎂，包括壓力大合併失眠者、經前症候群合併偏頭痛者、身體常易酸痛抽筋者，可諮詢專家使用。

至於鎂的補充量應為多少？她表示，根據國健署資料，國人平均量只有每日建議量的60%～70%，而現代人壓力大、飲食習慣影響，頗高比例者屬於「缺鎂一族」，包括飲食攝取缺乏（不愛吃蔬菜、堅果）；長期精緻化飲食（甜食或重口味都會耗損體內的鎂）、長期壓力大（因為壓力大會加速鎂離子跟維生素C的流失）。

陳欣湄並整理國健署建議每日鎂攝取量：

1-3歲：80毫克

5-6歲：120毫克

7-9歲：170毫克

10-12歲：230毫克

13-15歲：男性350毫克、女性320毫克

16-18歲：男性390毫克、女性330毫克

19-50歲：男性380毫克、女性320毫克

51-70歲：男性360毫克、女性310毫克

>71歲：男性350毫克、女性300毫克

懷孕階段：再加35毫克

陳欣湄表示，市面一般販售的100mg鎂都是可接受劑量，但若家中的是「氧化鎂」劑型，則不建議高劑量攝取，因可能會出現腹瀉等腸道不適症狀。