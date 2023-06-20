一名30歲女子嚴重卵巢早衰，已接近停經，經檢測體內的重金屬與塑化劑含量，才發現其汞與塑化劑含量均超標。醫師推測，可能是因女子愛吃生魚片導致，因為生魚片大多來自汞含量高的大型魚類，且一進入體內就很難排除。

婦產科醫師王呈瑋在其臉書表示，上述女子嚴重卵巢早衰，已經接近停經狀態，但找不到特定病理性原因，因此他建議女子驗體內的重金屬含量與塑化劑濃度，結果發現，其體內汞含量超標、塑化劑也超標。汞與塑化劑均超標可能與卵巢衰竭有關。

王呈瑋表示，該女子坦言很愛吃生魚片。生魚片大部分都是來自海中的大型魚類，而大型魚類的汞含量通常很高，且汞一旦進入體內即很難被排除。他建議，民眾飲食應採多樣化，也就是，盡量不要只吃單一食物，魚類盡量以小型魚類為主，例如鯖魚等。

根據環保署環境荷爾蒙資訊網站，血液中鉛、汞、鎘等重金屬含量過高，患者恐面臨卵巢早衰、精蟲品質不佳等問題，導致懷孕成功率下降，而血鉛濃度高的孕婦更可能面臨子癇前症(妊娠毒血症)與流產等。

另外，環保署毒物及化學物質局指出，汞的暴露來源大致可分為食物攝入、使用受汞污染化妝品等方式，會損害大腦及神經系統，並會傷害肝、腎、肺等器官，汞攝入量過多還將造成記憶喪失及語言障礙等嚴重後果。