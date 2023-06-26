待人處世的方式因人而異，有些人會設身處地為他人著想，甚至有求必應，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、天秤座、金牛座容易善良過度而遭到利用，即使身邊人極力勸導也會跳入火坑中，無私的奉獻給他人，最後往往不被珍惜。

▍雙魚座

善體人意的雙魚座很有奉獻精神，他們無時無刻不為朋友著想，在利益面前，首先想到的不是自己，而是設身處地站在朋友角度思考問題，把自己的感受拋諸腦後；但也正因為雙魚座過度善良，導致常被人欺負或利用，善良不僅沒被當作美德，反而被人不珍惜甚至得寸進尺。

▍天秤座

天秤座脾氣隨和，對朋友配合度高，時常有求必應，對朋友事事忍讓，原因只是為了取悅他人，不管工作還是生活中，總是習慣當好人。天秤座認為善良會得到朋友的尊重，但往往卻是令人寒心的結果。

▍金牛座

金牛座性格樸實無華，注重禮節，給人一種正直的印象。他們不喜歡麻煩他人，希望能為大家帶來方便，只要能成全他人，願意犧牲自己、多付出也無所謂。若金牛座因善良過度而被人惡意利用，身邊人的提醒往往不管用，因為個性固執的他們，會一如往常將善良、奉獻精神進行到底。