李榮浩（黑衣者）今隱身包廂支持老婆。（讀者提供）

楊丞琳今（18日）舉辦「LIKE A STAR 巡迴演唱會」第2場，昨晚在西安舉辦個人演唱會的李榮浩，今開演前一刻趕抵小巨蛋支持老婆，歷經轉機千辛萬苦的他，坐在包廂裡隨著音樂跟唱，開場就嗨到站起來、拿著楊丞琳演場會的專屬應援手燈拍照，以行動力挺老婆。

楊丞琳此次攻蛋無論造型、曲目、場景都讓人感受到用心且求新求變，開場的3層旋轉華麗舞台，採用巨大LED、直徑9米5的轉台層層堆疊打造而成，每個轉台所有的三角邊長配合彩幕，設計猶如一座大型LED高樓般精密，光是開場時楊丞琳腳下踩的兩塊轉台就重達20噸，讓舞台總監開玩笑說：「感覺像在小巨蛋裡面蓋了一座房子！」

舞台設計外表看了讓人目眩神迷，內部構造也有如「迷宮」般複雜，也因此楊丞琳與工作人員每次在彩排時都常因錯綜複雜的構造而「迷路」找不到正確方向，魔鬼藏在細節裡的縝密設計高台讓她笑說：「很佩服這次的舞台設計人員，精心設計這個像是『迷宮』般的舞台，每次彩排都很像探險。」