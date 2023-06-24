IVE成為第1個登上北流開唱的韓國女團。（得藝室策劃提供）

韓國女團IVE由安俞真、秋天、Rei、張員瑛、Liz和李瑞組成，她們24日首次來台舉辦粉絲演唱會，於台北流行音樂中心開唱，成為第1個登上北流的韓國女團。演出現場，Rei綁著包包頭造型，她抓著自己的頭髮用中文說：「我是小籠包！」一旁安俞真還作勢要吃掉；人氣成員張員瑛則穿短裙秀出白皙長腿，讓舞台瞬間變伸展台。

IVE首次來台，以破億神曲〈After Like〉開場，在新歌〈Kitsch〉演出結束後，6人分成3組帶來各自不同風格的演出，其中秋天、李瑞換穿黑色勁裝，翻唱前輩BLACKPINK的名曲〈Kill This Love〉，動感表演掀起全場尖叫。

IVE2小時的表演帶來〈I AM〉、〈ELEVEN〉、〈LOVE DIVE〉多首夯曲，並換穿4套服裝，與全場4300位歌迷同歡。台灣粉絲們也準備了排字應援，讓IVE相當感動，安俞真大讚：「真的很漂亮！」張員瑛則驚呼：「你們到底什麼時候開始準備，大家真的是了不起，非常謝謝你們，不會忘記今天大家準備的驚喜。」

IVE的音樂作品多樣且充滿活力，融合了流行、舞曲等元素，她們的歌曲不僅有著獨特的旋律和動人歌詞，帶來一系列令人難以忘懷的舞台表演，誠意滿滿，讓觀眾們沉浸在她們的音樂世界中，一掃今日大雨陰霾。