苗栗縣長鍾東錦30日上午赴頭份市尖山里米粉街堤防視察防汛整備，由水利署二河局長楊人傑主持簡報。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦30日上午赴頭份市永貞抽水站視察防汛整備工作。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦30日上午赴頭份市永貞抽水站視察防汛整備工作，現場實測啟動第1號抽水機。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦30日上午赴頭份市永貞抽水站視察防汛整備工作。（謝明俊攝）

苗栗縣中港溪流經頭份市區尖山里米粉街等地，因地勢低漥排水不易，過去每逢夏天颱風季節，防汛工作都成為重中之重，苗栗縣長鍾東錦為應夏日颱風季節屆近，30日前往尖山里中港溪堤坊以及永貞抽水站視察防汛準備工作，水利署第二河川局長楊人傑說明中港溪防汛工作概況，鍾東錦期望能在汛期發生時，確保居民財產安全。

頭份市尖山里米粉街緊鄰中港溪畔，因地勢非常低，過去每逢颱風、或是豪大雨侵襲，整個米粉街區域都會變成澤國，如果碰到海水漲潮倒灌，中港溪水勢無法宣洩入海時，米粉街更會長時間泡在水裡，讓當地居民苦不堪言，因此，苗栗縣政府及水利署第2河川局一直將米粉街列為防汛重要區域。

與尖山里米粉街隔河相對的頭份市永貞路與台1己線路口周邊，因有永貞大排東西兩條幹線由此排水進入中港溪，也因地勢較低，過去也常因大排水勢無法順利以重力排入中港溪，而出現嚴重積水問題，經縣府向中央爭取經費興建永貞抽水站，將永貞大排的排水抽取導入中港溪，自2016年永貞抽水站啟用以來，已有效解決當地遇雨即淹的窘況。因此，永貞抽水站也是縣府及頭份市公所防汛準備工作的最重要項目之一。

30日上午，鍾東錦偕同二河局長楊人傑到達米粉街防汛道路，由楊人傑主持簡報，現場中港溪堤坊沿線，已經全部堆上多層沙包，預防颱風來襲或是短時強降雨等造成溪水泛濫，可以有效圍堵溪水越過堤坊。鍾東錦稍後轉往中港溪對岸的永貞抽水站，由目前抽水站維護承包商簡報說明抽水站運作維護情況，並實際測試啟動第1號抽水機，觀察抽水機運作情況。