藝人陳建州陸續被大牙、郭源元等人指控性騷，老婆范瑋琪發聲力挺，除了強調他滴酒不沾，更指出住處也只有一張床，未料說法慘遭打臉，有網友就根據蛛絲馬跡查出他們住處有2張床，而床的位置就在范瑋琪過去的練琴室。

郭源元多年前被陳建州載至住處拿東西，沒想到準備離開時，竟被從背後環抱後帶進房間丟上床，過程中聽到陳建州表示：「這張床不可以」，當時立刻浮現「這是他與范范的主臥室」的念頭，接著又被陳建州抱起來帶到另一個房間，並且拋到另一張床上，不過范瑋琪強調住處只有一張床，而且懷孕期間都在家，加上母親和婆婆都住樓下，因此家中隨時都有人，直接打臉郭源元的說法。

范瑋琪過往PO文被揪出。（圖／范范 范瑋琪 臉書）

對此，有網友挖出范瑋琪2015年1月發文，內容寫道：「打通書房和客房給熊貓們做嬰兒房~再見了我的小小圖書館，再見了工作室，再見了梳妝台，再見了練琴房」，又於4月發文： 「寶寶~準備好要回家嘍」，並曬出裝潢後嬰兒房的照片，接著提出疑問：「這段期間范范不在家，是否黑媽及范媽也會在醫院及月中照顧她？ 那1月15日至1月27日發文前，又有多少客房尚未拆除且家裡又沒人的時間呢」。

范瑋琪過往PO文被揪出。（圖／fanfan IG）

此外，原PO曬出過去媒體前往兩人住處拍攝的房間照片，指出雖然沒有標明房源，但從六角造型的房型，能辨識出是海華廣場大廈的建築特色，加上牆面和窗的配置，與重新裝潢的嬰兒房格局相符，而且正中央還擺著一張大床，而從范瑋琪過去拍攝兩人在家中的影片，能看出書房沒有床，梳妝台後方則是書櫃，接著詢問廣大網友：「大家覺得黑范家到底有幾張床呢」。

對此，網友紛紛回應：「六間房只有一張床我還真的不信，連客房都沒有嗎？不可能吧」、「還翻出舊照來打臉」、「為什麼常常說一些無腦很容易就被拆穿的話」、「太狠了，竟然這麼專業的嗎」。

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