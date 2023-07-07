本土劇男星陳志強酒駕被逮畫面曝光 ，因「沒繫安全帽扣」才遭攔。(戴志揚翻攝)

知名本土劇男星陳志強昨天在臉書自爆，今年5月20日因酒駕遭警方攔檢，因此透過臉書公開認錯，他表示當天收工後前往距離住家約一分鐘距離遠的居酒屋吃晚餐，喝了啤酒後繼續騎車，起步約五秒就遭到攔檢，但警方還原當時狀況表示，是因見他安全帽酒沒扣原本要上前提醒，未料見到他有酒氣，經吹氣檢測後超標。

根據大安分局調查，陳姓藝人於5月20日1時38分許騎機車回家，行經敦化南路一段時，因安全帽帶沒有扣繫，遭巡邏員警發現，於是上前攔查。

原本員警一開始僅要求陳志強「安全帽扣上就好」，隨後發現他有酒氣，於是要求他下下車酒測，測得吐氣酒精濃度達每公升0.45毫克，涉嫌公共危險罪，依法移送偵辦。

陳志強則在臉書描述，事情發生在5月20日，由於收工後還沒吃晚餐，便騎機車找尋可以覓食的店家，後來在距離住家一分鐘的路程，發現了一家居酒屋便進去用餐，當時的他心存僥倖覺得走路都能回到家，便在老闆熱情交代下享用了啤酒，沒想到用餐後仍騎摩托車返家，才起步不到五秒鐘，就被員警攔下進行酒測，結果不出預料「酒測值超標」。

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