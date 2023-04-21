謝承均和曾智希已是好麻吉，吻戲直接來沒問題。（三立提供）

曾智希這次擔綱女主角。（三立提供）

謝承均這次角色複雜又深層。（三立提供）

曾智希和謝承均今（21）日出席三立最新復仇大戲《天道》記者會，劇中2人在泰國邂逅陷入熱戀，沒想到居然是同父異母的兄妹，謝承均苦笑說：「我們還沒接吻就揭開身世了。」曾智希在泰國有場想主動獻吻謝承均的橋段，老公陳志強就在旁看著，卻完全不介意2人親熱，「我們3個熟到不行，直接親都沒問題。」

曾智希透露為了戲好，陳志強不會介意她有吻戲，甚至還會親自教學，先前她和余秉諺拍借位吻戲，陳志強還衝到休息室指導說：「給我直接親下去！」還有一次她拍吻戲動作僵硬，陳志強就抓其他男演員示範，「他說妳嘴巴要張開、要動，不能太假，他示範親給我看，還發出含住的聲音。」

倒是曾智希看到老公有親密戲會吃飛醋，她說有次陳志強和王宇婕拍床戲，陳志強發揮愛指導的精神，用手交纏代表床戲，教王宇婕要怎麼互動，一邊摸對方手，曖昧地說：「好囉，我要進去囉！」事後還跟曾智希炫耀，曾智希瞬間爆炸對老公大喊，「你給我回來演一遍！」

這回去泰國拍片，謝承均遇到馬來西亞瘋狂粉絲，當時他和劇組一行人在餐廳慶生，粉絲很熱情來拍照、還開視訊讓媽媽見偶像，甚至說已經替大家買單，沒想到最後根本沒人結帳，謝承均笑說：「早知道拍一堆照就收錢！」最後還是自己刷卡請大家吃飯。

曾智希和陳志強一直想要小孩，但現在接演8點檔，生小孩計畫可能得延後，她說拍戲前才做了子宮手術，有先凍卵，之後再找時間做試管受孕，她也轉頭跟謝承均說：「你要做小孩的乾爸爸！」