雲林縣海洋音樂祭7月登場，公布主視覺設計透露精彩內容。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「雲林海洋音樂祭」將於7月在四湖鄉三條崙海水浴場開跑，26日雲林縣政府公布音樂祭主視覺設計，以「音樂、海洋、森林與環境永續」為核心主軸，並透露活動場域共有5大主題活動區，亮點場域首推森林祕境區，結合海水浴場周邊遼闊樹林，融入療癒、音樂、市集、海洋等元素，打造成為最獨特的休憩場域。

雲林海洋音樂祭邁入第5年，今年訂於7月29、30日與8月5、6日舉辦，首波宣傳主視覺設計出爐，透過繽紛如夏日奏鳴曲般的整體風格設計，締造充滿活力與創造力的海洋音樂盛事，讓民眾感受到對音樂、海洋與大自然的美好與嚮往，邀請大家參與連續2個周末的歡樂節日。

雲林縣長張麗善表示，三條崙海水浴場曾是中南部重要的遊憩景點，後因環境變遷加上年久失修沈寂逾10年，近年來在縣府努力下全面優化軟硬體設備，2019年舉辦首屆雲林海洋音樂祭，去年擴大辦理，不僅獲得國際IAA MUSE CREATIVE AWARD金獎肯定，更吸引約10萬人次觀光人潮，再造地方生機，讓三條崙風華再現。

縣文化觀光處處長陳璧君說，2023雲林海洋音樂祭主視覺繽紛的造型與色彩，展現豐富多元意象，以音樂元素為基礎，與沙灘排球、SUP、比基尼、市集、森林等元素交織成活力熱情景象。為呼應SDGs中環境永續的政策理念，更將風力發電、海洋生物、回收標誌等相關元素融入，呈現與自然環境共好的核心精神。

陳璧君指出，今年海洋音樂祭活動場域包括嗨歌放送雙舞台區、親子泡泡水樂園區、沙灘趣味活動區、夏日市集區、森林祕境主題體驗區共5大主題，歡迎民眾來感受樹林間陽光灑落以及林地五星級地毯的療癒力量。