頒獎卡片曝光網傻眼「難怪會看錯」。（摘自Matzka IG）

艾怡良昨（1日）在第34屆金曲獎頒獎典禮上錯把「最佳單曲製作人獎」頒給陳建瑋，導致他上台感言講一半，才知道是烏龍，被外界罵翻天。歌手Matzka在頒獎典禮後轉發「cinevuan 7鄰86號」得獎卡片，網友看了直呼「難怪會看錯」，文化部稍早也做出回應。

艾怡良大出包掀起檢討聲浪，有人說頒獎人應事先認清楚每位入圍者的名字，也有人直指是「頒獎信封」文字排版的問題，對此，文化部表示：「揭曉封設計加入評審團主席簽名是為了確保資訊正確性。未來也不會取消簽名，但將在設計上增加標示以更加資訊區隔。」