苗栗市公所26日指出，「市民廣場」戲水區噴水設備開放前已多次清洗蓄水池，並測試相關設備運轉無虞，戲水期間也將每天換水。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣苗栗市「市民廣場」戲水區噴水設備，將從7月1日起開放，並配合兒童暑假，開放到9月3日。苗栗市公所26日指出，開放前已多次清洗蓄水池，並測試相關設備運轉無虞，戲水期間也將每天換水，屆時歡迎大小朋友一起來玩水消暑。

苗市「市民廣場」戲水區往年開放噴水時段，都聚集大批孩童遊玩戲水，是孩子們最快樂的消暑水樂園，去年考量新冠疫情及中央疫情指揮中心宣布放寬戴口罩等防疫措施，延遲到8月5日開放，今年恢復往年開放時間，並配合學童暑期假期開放，預計7月1日起開放。

苗市公所表示，市民廣場戲水設施除「趣味開關注」外，還有親子水舞、天上水、水簾凱旋門、棕梠樹戲水組、魔術跳泉、地雷區、12生肖等噴水設施，與小朋友同樂、清涼一整夏，並在現場配合播放國、台、客語兒歌，配合夜間燈光效果，讓音樂、視覺與戲水融為一體。

市公所指出，在正式開放前已多次清洗蓄水池，並測試相關設備運轉無虞後，才會對外開放，以有效保障戲水民眾的衛生安全。戲水區場地雖小、但是樣樣俱全，讓小朋友戲水時完全在家長的視線之中，且戲水期間每日進行換水，讓大家快樂的玩水、衛生又安全。

市長邱鎮軍表示，歡迎鄉親在公告開放時間內前來戲水消暑，呼籲家長與小朋友務必配合相關戲水規定並配合現場工作人員各項防護措施，讓大眾享有一處優質的戲水空間，共同維護戲水天堂，將最好的戲水環境留給下一位使用者。

苗市公所公園路燈管理所說，也提醒民眾勿以塑膠袋或其他物品塞住噴水孔，並不得攜帶寵物進入，進入戲水區原則不得穿鞋進入，考量孩童足部防護，由現場值班人員檢視鞋子種類及是否清潔後准予進入。開放期間，市民廣場週邊開放右側單邊停車，須配合不得影響週邊機關出入為原則。