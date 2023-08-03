姚元浩為電影《GT：跨界玩家》站台，現場秀一手賽車。（索尼影業提供）

電影《GT：跨界玩家》不畏颱風卡努風雨，3日請來坤達、姚元浩為電影站台，2人於台中麗寶賽車場體驗時速破200公里的快感，沒想到坤達竟在車上掉淚，被問及是不是會怕？坤達解釋：「是冷氣開太強啦！」

提到賽車，演藝圈出名愛玩車的姚元浩以「歡迎來到我家！」開場，甚至親開千萬跑車上陣秀一手給大家看。而一旁的坤達則被主持人梅賢治出賣，表示坤達在車上不停尖叫，坤達趕緊澄清「坐車時沒有看到人生跑馬燈，也沒有感覺要上天堂，只是煞車時嚇一跳。」姚元浩在旁不忘對坤達開玩笑：「下次我讓你見識人生跑馬燈。」

先前徐懷鈺受訪時曾開玩笑「坤達紅了就忘了我」，坤達今回應，與徐懷鈺合作的《我又不是沒愛過》已經是20幾年前拍的，「我想她是開玩笑啦，我也有看她的《浪姐4》，幫她加油。」坤達也稱沒有對方的聯絡方式，無法與她聯繫。

至於《木曜4超玩》幕後團隊大改組，坤達表示「畢竟那是他們團隊內部的決定，目前還是繼續做安排的工作，做好自己的本分。」但他也坦言，畢竟大家都是合作很久的夥伴，團隊士氣及心情多少有受到影響。