索尼指出，自己電視內容（television content）銷售量減少，以及在電影院播放更多新電影之後，導致行銷成本大增，故電影相關部門的獲利也劇減3分之2左右。

這家曾經是消費電子大廠的日本大集團，現已轉型為更著重於娛樂、電影製作、音樂以及遊戲等。同時，索尼目前也是影像感測器供應商間的佼佼者。今年5月，索尼表示正想分拆金融部門，包括人壽保險與銀行業務，希望把重心放在娛樂事業上。

索尼表示，之前發生的供應鏈斷鏈問題已慢慢有解，預估本財年PS5（PlayStation 5）電玩遊戲主機的銷售量將上看2500萬台，可望打破PS系列主機的最高銷售紀錄。自從2020年11月開賣以來迄今，PS5全球已賣出至少4000萬台。

上周，任天堂指出，自5月推出電玩遊戲塞爾達傳說：王國之淚（The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom）以來，已經賣掉1850萬套，有助於推升漸漸賣不動的Switch遊戲主機銷售量。