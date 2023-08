索尼指出,自己電視內容(television content)銷售量減少,以及在電影院播放更多新電影之後,導致行銷成本大增,故電影相關部門的獲利也劇減3分之2左右。

這家曾經是消費電子大廠的日本大集團,現已轉型為更著重於娛樂、電影製作、音樂以及遊戲等。同時,索尼目前也是影像感測器供應商間的佼佼者。今年5月,索尼表示正想分拆金融部門,包括人壽保險與銀行業務,希望把重心放在娛樂事業上。

索尼表示,之前發生的供應鏈斷鏈問題已慢慢有解,預估本財年PS5(PlayStation 5)電玩遊戲主機的銷售量將上看2500萬台,可望打破PS系列主機的最高銷售紀錄。自從2020年11月開賣以來迄今,PS5全球已賣出至少4000萬台。

上周,任天堂指出,自5月推出電玩遊戲塞爾達傳說:王國之淚(The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)以來,已經賣掉1850萬套,有助於推升漸漸賣不動的Switch遊戲主機銷售量。