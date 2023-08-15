「2023年夏日金寧嗨FUN玩水節」有各式各樣的遊樂設施，歡迎親子一同到場遊玩戲水。(圖／金寧鄉公所提供)

炎炎夏日、戲水正夯！金門縣金寧鄉公所特別規畫於8月19日至24日一連6天，在暑假結束前於后湖海濱公園舉辦「2023年夏日金寧嗨FUN玩水節」，將利用週邊公共空間環境作為活動場地，布置充滿歡樂與夢幻、浪漫的親子戲水氛圍，以不同類型的親水遊具設施呈現，利用夏日海洋繽紛的元素，創造出各式各樣親子戲水環境，歡迎親子一同到場遊玩戲水。

金寧鄉長楊忠俊指出，「2023年夏日金寧嗨FUN玩水節」活動時間為8月19日至24日每天下午16時至晚間21時，家長可以帶著孩子盡情玩水感受歡樂夏日戲水親子活動。現場設置有水上戲水池、充氣滑水溜滑梯，陸上也規畫大型遊樂設施(自控旋轉飛機、充氣城堡)，沙灘上則規畫了親子闖關活動，周邊則有美食市集，8月19、20兩天舞台區還有小丑與雜耍互動表演節目，歡迎民眾前來參與，一起感受炎炎夏日的熱情與浪漫海洋的沙灘風情。

金寧鄉公所指出，活動期間現場除了水上與陸上多項遊樂設施，活動期間規劃沙灘親子闖關活動，持闖關卡完成闖關後即可獲得小禮物乙份，現場拍照打卡也可兌換精美贈品乙份，兩項活動贈品每日限量。19日規畫沙灘趣味龍舟競賽，以上活動歡迎民眾報名參加，在活動期間現場也提供水槍與沙灘玩具借用服務。

此外，活動將在19日晚間19時舉辦開幕儀式，現場除了有精采的小丑互動表演，主辦單位也邀請MOMO親子台的檸檬哥哥與藝人歌手采子帶來精采演出。所有相關活動資訊可至「金門縣金寧鄉公所」臉書粉絲專頁查詢。