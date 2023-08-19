受到對流發展旺盛影響，全台10縣市發布大雨特報。(圖／氣象局)

氣象局針對新北、桃園與竹縣發布大雷雨即時訊息，須注意淹水情形。(圖／氣象局)

雖然天氣已逐漸趨於穩定，但受到對流雲系發展旺盛影響，全台各地仍有機率出現午後大雷雨情形。氣象局19日下午4:40針對全台10縣市發布大雨特報，其中新北、桃園與竹縣追加大雷雨訊息，低窪地區須注意淹水，預估雨勢將持續到晚上。

氣象局針對新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣山區、台南市、高雄市發布大雨特報。氣象局指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，金門縣(烏坵)已有豪雨發生，19日新北至臺中、南投、臺南、高雄地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防溪水暴漲。

此外新竹縣、桃園市、新北市發布大雷雨即時訊息，慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。新竹縣橫山鄉則有山區暴雨，氣象局針對新竹縣油羅溪(雞油樹下區域)發布災防告警，持續時間至19:21；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並注意安全。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象局表示，明(20日)起，太平洋高壓將會逐漸增強，全台水氣也因此減少，未來一周都會是多雲到晴的穩定天氣，但西半部地區與山區則須注意午後雷陣雨。