卡努颱風肆虐，高雄桃源區2天累積雨量已達500毫米，大雨夾帶土石流沖毀族人賴以通勤的明霸克露鋼便橋，高雄市長陳其邁5日也赴山區勘災。（摘自陳其邁臉書）

卡努颱風肆虐，中南部山區降下豪大雨，高雄桃源區2天累積雨量已達500毫米，大雨夾帶土石流沖毀族人賴以通勤的明霸克露鋼便橋，高雄市長陳其邁5日也赴山區勘災，高市議員高忠德要求公路總局盡快搶通便道，未來重建便橋應將豪大雨狀況考量進去，避免遭遇大雨就重複上演道路中斷的窘境。

卡努颱風在高雄桃源區2天累積降下500毫米雨量，土石流更沖毀明霸克露鋼便橋，高忠德表示，桃源區轄內3個里出入道路中斷，幸好市府提前啟動應變將居民撤離到安全處所，物資部分也仍有2周存糧，目前沒有物資缺乏的狀況發生，但希望公路總局盡快搶通便道，且未來重建明霸克露橋時，設計應將豪大雨的狀況考量進去，避免道路每逢大雨中斷，影響民生情事重複上演。

這2天高雄山區雨勢不斷，也增加道路搶修復原困難度，根據公路總局資料顯示，目前10條中斷道路已經排除9條，目前僅剩明霸克露鋼便橋需待雨勢和緩、水位下降後再執行搶修作業，預計1周內可以搶通。

陳其邁5日也前往山區勘災，他表示，桃源玉穗溪溪水暴漲，南橫公路上的「明霸克露橋鋼便橋」被沖斷，甲仙工務段預計1周搶通。交通暫時無法通行的復興、拉芙蘭及梅山等3里，區公所已請警消及里長讓保全戶撤離至收容中心，各里皆備好14天物資。若有緊急需求，將視情況啟動流籠運輸、或聯繫空勤總隊派直升機協助。

陳其邁說明，桃源區「撒拉阿塢橋」也因荖濃溪水位仍高，實施預防性封閉。另外，水土保持署中午發布卡努颱風警戒預報單第12報，高雄市土石流紅色警戒桃源區共13條；黃色警戒21條，包括桃源區3條、那瑪夏區14條、六龜區4條，針對3區19里土石流紅黃色警戒地區，實際居住保全戶共計1410人，皆已疏散撤離、避難勸告，目前民眾都安全無虞。

陳其邁稍早也已與行政院長陳建仁連線報告高雄山區狀況。最近1個小時雨量仍集中在桃源、茂林及那瑪夏3個行政區。桃源區目前24小時內降雨達330毫米，茂林區、那瑪夏區24小時內降雨量也超過230毫米。