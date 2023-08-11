將代表國民黨參選被視為「綠到出汁」的高市第8選區（前鎮、小港、旗津）立委，國民黨最美發言人李明璇頻跑基層拜票。李明璇昨（10）日則創下「一個晚上走完5場平安宴」的里程碑，並逐桌一個個親自打招呼並親手遞出文宣品，此舉讓高雄市民直呼「力挺明璇、支持明璇，這是我們的心聲」。

李明璇今發文指出，高雄昨晚雖下著滂沱大雨，但她卻創下「一個晚上走完5場平安宴」的里程碑，其中兩場還高達上百桌。李明璇也堅持著始終如一的要求，逐桌一個一個親自打招呼，並親手遞出明璇的文宣品。李明璇強調，會這樣堅持，是覺得好不容易有緣分相見，除了把握機會，也是真誠表達她想為大家服務的心。

李明璇透露，昨晚11點結束行程後，她回頭看了「璇團隊」的每個夥伴都淋成落湯雞，頭髮被淋濕、眼鏡充滿水珠，褲管濕了又乾，乾了又濕，幾個年紀比她還小的年輕人陪著她向上千人一個一個拜票。

李明璇感性表示，一顆渴望改變讓國家越來越好的心，支撐著她們每天繼續勇往直前，並強調依然會繼續努力。

許多網友也紛紛留言替李明璇打氣，並表示「上天考驗，越挫越勇，魚水相融，馬到成功」、「明璇鐵粉都是阿公阿嬤級，果然有韓總影子。勤跑基層、苦民所苦，加油，對妳有信心，翻轉高雄」、「絕對是一個為民服務的政治人物」、「力挺明璇、支持明璇。這是我們高雄市民的心聲」。