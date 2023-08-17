「不老男神」林志穎2022年7月發生嚴重車禍，演藝事業停擺近一年，林志穎日前則悄悄復工，接下大陸綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》第3季，林志穎今（17日）也難得透露身體狀況：「躺在床上好幾個月，身體好像不是自己的」，至今都還在復健，同時他也提到，加入《披荊斬棘》勢必要比別人花更多時間、精力去準備，體力也大不如從前，但他仍鼓勵自己「歷經風雨從心出發」，正能量發文惹哭一票網友。

林志穎去年7月開特斯拉發生自撞車禍，造成右手骨折、顱內出血和輕微腦震盪，經過近一年休養，他今早在微博罕見吐心聲：「一年前發生的事，那也是我人生從來沒有想過自己會遇到的，躺在床上好幾個月，身體好像不是自己的」，是家人不眠不休照顧、每天給他鼓勵，雖然林志穎至今仍在復健，但有家人的關心，讓他直呼幸福。

當林志穎要加入《披荊斬棘》，很多哥哥都告訴他這是強度很大的舞台，家人也勸說、擔心他身體無法負荷，但林志穎認為人生總要試一試，「自己知道每一次的演出要比別人花上更多的時間與精力去準備，體力也大不如從前」，他雖然不知道能持續多久，「但至少我努力過，這也是我的信仰，不斷告訴自己『歷經風雨從心出發』」。

林志穎認為這不是一場選秀競賽，視為一個正能量舞台，林志穎發文惹哭一票網友，紛紛留言為他聲援、打氣，截至發稿前，微博還以「林志穎參加披荊斬棘的原因」登上熱搜榜，可見話題超夯。