超人氣陸綜《披荊斬棘》第3季（原：披荊斬棘的哥哥）還沒播，就頻頻傳出多種版本的演出名單，足見討論度有多高，直到今（16）日官方微博釋出主題曲MV，出演男星一一露面；其中才經歷「毀容級車禍」的林志穎打頭陣，在大陸越來越紅的瘦子也來搶男團資格，節目將在8月底開播，網友十分期待。

從《披荊斬棘》官方微博今日釋出的主題曲MV，細數有11位在台灣出道、發展的男星，包括不老男神林志穎、瘦子、藍正龍、王耀慶、信（蘇見信）、唐禹哲、「八三夭」主唱阿璞、品冠、金曲歌王李玖哲、張棟樑、許紹洋；多位都是各個世代的男神代表，在大陸人氣也不輸當地男星。

林志穎經歷「毀容級車禍」，旋風回歸演藝圈，參加高強度競賽《披荊斬棘》。（圖／摘自《披荊斬棘》微博）

瘦子才在《中國說唱巔峰對決2023》帥氣圈粉，又參加《披荊斬棘》引起熱議。（圖／摘自《披荊斬棘》微博）

而林志穎本人也在微博發文，自信喊話，「我是林志穎，我回來了」，此次在MV更是打頭陣、第一個露面，歷經「毀容級車禍」旋風回歸的他，外貌狀態還是打趴不少男星，開口唱歌更是勾起一堆資深粉絲回憶；另外瘦子才在《中國說唱巔峰對決2023》以帥氣饒舌形象圈粉無數，這次也參加《披荊斬棘》讓許多網友很驚喜。

除了上述11位在台灣出道、發展男星外，其他參賽男星有胡彥斌、陳楚生、張遠、王櫟鑫、徐良、胡兵、關智斌、馬伯騫、羅傑夫、伯遠、魏巡、寶石Gem、陸毅、鄭嘉穎、蘇小玎、蔡國慶、彈殼、Jawn Ha何展成、馬曉龍、魏哲鳴。