韓國男團NCT成員各個外型與歌唱實力兼具，出道7年來人氣不斷竄升，本月26日5支分隊還將以完整體舉行演唱會，沒想到主唱泰一今(15)日凌晨結束工作後，自行騎車返家途中遭遇車禍，對此，經紀公司SM娛樂發聲證實，並曝光他目前的身體狀況。

SM娛樂15日在官方粉絲俱樂部透露泰一凌晨忙完工作後，騎著機車返家時發生交通事故，經緊急送醫，檢查出右大腿骨折，醫生評估需動手術，因此決定讓泰一待在醫院靜養，確定無法出席NCT於下周六(26日)舉行的演唱會。

受傷消息一出，粉絲們感到十分憂心，湧入他的社群帳戶寫下：「泰一哥哥趕快好起來」、「為什麼每次大隊合體前，都有人受傷」、「我的天啊，要完整體怎麼這麼困難」、「為什麼不派保母車接送呢！我崩潰了」、「是不是得去燒香拜佛，真的感覺有厄運在身上。」

NCT成員並非第一次出意外，去年底小分隊NCT127的成員Johnny、在玹、廷祐及泰一拍攝廣告時，2公尺高的組合式鐵架無預警倒塌，所幸成員墜地受傷後仍有意識，泰一因傷勢較輕，拒絕送醫，其他人接受檢查後，也很快返家休息，但後來攝影棚現場照被挖出，有人質疑鐵架底部沒固定好，才會釀成事故，對此，廠商發布道歉聲明，表示會負起責任，並盡力防止意外再度發生。