高雄一名男子阿義（化名）發現前妻小莉（化名）離婚8個月後就與新歡產子，懷疑小莉婚內出軌，一氣之下將小莉及其丈夫告上法院。不過法官依照小莉醫院產檢、小孩出生證明書等各項資料，推算出小莉受孕日落在離婚後3天，最終駁回阿義告訴，全案可上訴。

據判決書指出，阿義（化名）主張與小莉（化名）2019年5月20日結婚，隔年9月12日離婚，期間小莉懷孕，於2021年5月21日產下一子，事後小莉向他提起否認子女之訴，坦言該子並非與他所生。

阿義控訴，小莉於婚姻存續期間發生外遇行為，不法侵害他的配偶權，情節重大，令其身心痛苦，因此向她及其現任丈夫提告求償70萬元。

法庭審理時，小莉辯稱，與阿義於2020年9月3日已談妥離婚，因對方拖延，於同年月12日才辦理離婚登記；2人婚姻關係存續中她並無任何逾越正常男女交往分際之行為，也無侵害阿義配偶權。

法官勘驗小莉提出之証據，發現小莉於2020年10月24日至醫院產檢，該院產檢紀錄上所載懷孕週數5週5天，醫師依就診當日執行超音波檢測顯示胚囊大小診斷得出，回推小莉受孕日在2020年9月15日；另依出生證明書，所載懷孕週數滿35週6天，綜合病史資料及超音波檢查週數大致符合，因此尚難認定小莉受孕日是在離婚前。

法官認為，依阿義所舉證據，尚不足證明小莉有何侵害其配偶權之行為，阿義請求連帶賠償非財產上損害，即非有據，因此判其敗訴，可上訴。