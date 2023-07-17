苗栗縣長鍾東錦、立委高金素梅攜手做公益。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

瘋濟宮慈善會關心原住民偏鄉部落弱勢族群，透過立委高金素梅等人協助，17日將數車的醫療用品、輔具運抵泰安鄉。縣長鍾東錦偕同原民中心主任蔣意雄、縣議員劉美蘭和泰安鄉長陳吉基等人，帶領慈善會理事長林意翔等人，深入部落角落為弱勢家庭分送急需物資，減輕家庭經濟負擔。

鍾東錦指出，原住民族事務中心位階恢復為「原民處」的組織修法草案，近期將提請縣議會審議，將爭取議會支持早日通過，早日兌現他的競選政見。

來自屏東的「瘋濟宮慈善會」，長期關懷弱勢族群，立委高金素梅也是該基金會志工，此次透過縣議員劉美蘭和志工等人協助，深入偏鄉部落調查需要幫助的低收入戶、邊緣戶和身障者的需求清單，再提報給慈善會到原鄉送愛心。

今天下午1點30左右，慈善會理事長林意翔帶領載運醫療用品和輔具的車隊抵達泰安鄉公所，縣長鍾東錦率原民中心主任蔣意雄、縣議員劉美蘭、泰安鄉長陳吉基、泰安鄉代會正副主席和村長等人，偕同立委高金素梅等人，竭誠歡迎慈善會的蒞臨，鍾縣長也頒發感謝狀給林意翔；另外，新竹縣尖石鄉長曾國大也專程到場致意。

原民中心表示，本縣設置的泰安及獅潭鄉原住民族家庭服務中心，從109年度開始連結瘋濟宫慈善會合作迄今，針對偏鄉原住民低收入戶、邊緣戶、身障者，發送各項醫療用品及輔具（包括：尿布、尿片、復健褲、看護墊、洗澡椅、助步車、電動病床、抽痰機、拐杖等），去年受到疫情影響被迫暫停發送。

林意翔表示，今天是第三度到泰安捐贈物資，合計約有一百戶弱勢家庭受惠，總計發放尿布148箱、看護墊20箱、尿片16箱、輪椅2台、洗澡椅1台等，為偏鄉弱勢家庭提供服務。高金素梅也推崇林意翔的善行義舉，也感佩林的妻兒追隨投入做公益行列。

鍾東錦表示，原鄉有很多建設和工作需要大家一起打拚，感謝高金立委在中央協助苗栗原鄉各項建設、照顧弱勢，而「苗栗縣都會區原住民族綜合服務中心」已爭取和籌措近一億經費，正積極推動在頭份市興建，將提供都會區原住民長者照護、學童課後照顧、部落大學、家服中心、部落聚會空間等多重功能空間。

他說，各界關切的原住民族事務中心恢復「原民處」議題，縣府已草擬縣府組織修法草案，縣議會近期召開臨時會，縣府將提案敦請議會審議，積極爭取縣議員的支持和認同，順利的話，明年可望將位階恢復為縣府一級單位「原民處」。