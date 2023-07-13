台東縣長濱鄉最南端堺橋部落聚會所今天啟用，原民會副主委谷縱致詞。（原民會提供／蔡旻妤台東傳真）

原民會副主委谷縱關心台東縣成功鎮重安橋工程施工進度。（蔡旻妤攝）

台東縣長濱鄉最南端堺橋部落聚會所去年2月興建，原民會副主任委員谷縱．喀勒芳安Qucung Qalavangan今日參加堺橋部落文化聚會所啟用典禮，聚會所工程經費共1265萬元，其中原民會及行政院花東基金補助864萬元。谷縱說，剛好趕上今年的豐年祭，讓部落在新的聚會所舉行。此外，他也特別到成功鎮視察重安橋施工情形。

谷縱說明，部落聚會所是族人歲時祭儀、喜慶聚會的場所，對部落有重要的意義，長濱鄉共有3座部落聚會所獲得中央核定補助興建，堺橋部落聚會所及長光部落聚會所已啟用，還有1座樟原部落聚會所，期許長濱鄉公所盡速完成相關作業，提供部落族人優質的生活休憩與歲時祭儀活動空間。

原民會副主委谷縱關心台東縣成功鎮重安橋工程施工進度。（蔡旻妤攝）

原民會副主委谷縱關心台東縣成功鎮重安橋工程施工進度。（蔡旻妤攝）

谷縱指出，為了加速興建部落聚會所，行政院自2016年至2023年運用花東基金核定台東縣及花蓮縣政府辦理「部落聚會所興建計畫」，補助經費共7億5729萬元，預計完成興建57座聚會所，目前花東兩縣已完成36座聚會所，台東縣共19座，花蓮縣共17座。

谷縱相當關心偏鄉各部落，在參與堺橋聚會所啟用典禮後，再趕往台東縣成功鎮，關心重安橋施工情形。行政院考量花東兩縣執行花東基金效率，特地在今年7月3日檢討修正「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，核定新增花蓮縣娜荳蘭、仁安、壽豐、光榮、古風等5座部落聚會所，未來原民會將持續協助地方政府加速推動聚會所建設進度，以造福部落族人。