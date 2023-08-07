世客博副展區橫山書藝館未究之境特展呈現跨界對話。（呂筱蟬攝）

2023世界客家博覽會，以「天光日个客家」（Travel to Tomorrow）為題，副展區橫山書法藝術館舉辦「未究之境：書法中的客家敘事」特展，客家委員會主委楊長鎮與桃園市副市長蘇俊賓7日共同宣傳，呈現客家文學、歷史與書法藝術的世代與跨界對話。

楊長鎮說，至測特展除可看到客籍書法家的藝術風格、人格型態、傳統文化價值與信仰之外，也彰顯在不同時代的政治處境下，藝術家如何表現人存在的意義與自我認同。此外，也有新生代書法藝術家參展，以更為大膽、當代的方式表現書法藝術，期待台灣藝術家在書法藝術上的貢獻能被世界看見。

蘇俊賓則說，許多人都曾經在課堂中學習六書中的象形、指事、會意、形聲、轉注、假借等文字類型，但在中華文字的演進上，目前僅有台灣極力保存正體字，而客家人則是最重視文字的族群，全台唯一一座以書法藝術為主體的橫山書法藝術館更在中央支持下於桃園誕生，成為當代書法藝術的重要場域，感謝展覽策展人及各藝術家與市府合作辦理這次展覽。

桃園市立美術館代理館長王麗娟表示，橫山書法藝術館自8月11日起至10月30日舉辦「未究之境：書法中的客家敘事」書藝特展，由橫山書法藝術館專案研究員巫伊婷統籌策展，展出41位書藝家共47組件作品，其創作年代自1917迄今，呈現百年跨度，並邀集當代書法家全新創作，呈現客家文學、歷史與書法藝術的世代與跨界對話。特展8日起至10日為3天試營運，開放民眾免費入場參觀；11日起開展至10月30日則採售票入場。