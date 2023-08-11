由中國時報與書法家張炳煌教授、新北市議員蔡健棠共同舉辦「暑期書法研習營」今（11）日完訓，在為期5天的課程當中，參與的30名3到6年級學生當中，最後共18人完成完訓，並頒發完訓證書。張炳煌表示，對於這次的活動，不論是從課程安排、老師的教授到最後成果的呈現，都是相當令人滿意的。

張炳煌說，在安排課程時，考慮到傳統以及科技的方式教學，傳統教學部分邀請到的老師宋良銘本身就有幾十年對小學生教學的經驗，可以很容易掌握學生的心理及書寫，讓即使沒有基礎的學生，也能夠很快就把基本學會，到最後呈現出來的作品，不僅整齊就連落款的字也都非常完整，充分證明出這是有效果的學習。

另外在科技部分，使用e筆這樣的數位工具來做書寫，除了硬筆字之外也用來書寫書法，而這套數位工具目前在新北市的所有小學都有配置，再加上授課的老師絲凱郁本身就是e筆研發的成員之一，平板中讓學生用來練習的生字也都是由他來書寫，所以由他來直接教學，當然收到很好的效果，而學生也很高興用平板這樣的數位工具來練寫字，這對學生來說是全新的體驗。

張炳煌強調，這次的成果展現，可以說是小朋友這次暑假當中最大的收穫，而從課程的安排、老師的教授過程到最後所呈現出來的成果，這次的活動是相當令人滿意的。

市議員蔡健棠則說，透過寫書法讓小朋友修身養性，並推動傳統文化，加上9年國教以後就沒有書法課了，為了讓小朋友能夠繼續練習寫字，所以舉辦了這次的活動，從小朋友的成果可以看到進步很大，寫字也都拿捏得很好，可以看出老師教得非常細膩，未來也會持續推動。