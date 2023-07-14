今14日下午13時27分許，台北市大同區南京西路18巷6弄內餐館廚房發生火災，2名員工受傷（一名燙傷、一名嗆傷）意識清醒，送醫檢查。（圖／警方提供）

今14日下午13時27分許，台北市大同區南京西路18巷6弄內餐館廚房發生火災，2名員工受傷（一名燙傷、一名嗆傷）意識清醒，送醫檢查。

消防局表示，今日下午13時27分獲報，大同區南京西路18巷6弄內餐館廚房起火，火勢於13時40分撲滅。火災燒損抽油煙機及裝潢，燃燒面積約3平方公尺，第一時間已疏散，2名員工（1男1女）意識清醒，送醫檢查。至於火災發生原因還待火調小組調查釐清。