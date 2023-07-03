日前「抖音男神」耀樂指控，16歲時遭炎亞綸強迫性交、偷拍性愛影片還遭外流；對此，3日上午到台北市婦幼隊接受約談，並於中午12時40分左右完成筆錄，面對媒體詢問，警方懷疑不只一起偷拍案，他僅回應「不要亂猜測」並謝謝媒體關心。

炎亞綸偵訊結束後現身。(圖/截圖自中時YT)

炎亞綸面對媒體提問表示謝謝關心。(圖/截圖自中時YT)

然而，耀樂上月24日也主動與警方聯繫，由律師陪同製作筆錄，檢方表示，目前已完成分案，今（3）日上午炎亞綸是在今天上午在2名律師陪同之下到台北市婦幼隊製作筆錄。

婦幼隊偵防組長蘇文紹今（3）日出面說明「針對今天接近中午時，有部分媒體對於本隊使用偵防車接送人氣藝人到本隊詢問的情節，在此澄清炎姓藝人並未使用特權」他表示，他們是奉檢察官指示，合法通知炎姓藝人到本案說明，後續因為有相關的偵查作為，所以無法提供詳細說明。

接著，歷經約3小時的筆錄過後，炎亞綸於12時40分身穿白色上衣、戴著黑色口罩現身，面對媒體提問，警方懷疑不只一起偷拍案，他則低調回應「不要亂猜測」並謝謝媒體關心。

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