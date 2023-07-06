有些人懂得如何賺錢，但總是會被物質慾望打敗，導致時常揮金如土，即使平時有在儲蓄理財，最後依舊一毛不剩，《旺好運》運勢專欄分享不懂得理財的前3名星座，依序是雙子座、天秤座、獅子座，其中第1名的雙子座在消費上不會顧忌太多，因此存錢對他們來說非常困難，需要有人替他們守財。

▍第3名：獅子座

獅子座的工作能力非常優秀，賺大錢對他們來說易如反掌，但總是想要讓自己過得好一點，所以就時常揮金如土，即便有人幫他們守錢，最後也是會被他們花的很徹底，是典型的月光族。

▍第2名：天秤座

天秤座都是在沒有買會後悔的情況下消費，但愛美又要求質感的他們，喜歡的東西總是十分昂貴，因此即使有理財依舊被慾望敗光，建議花費前需多三思。

▍第1名：雙子座

雙子座雖然很會賺錢，但總是花錢花很兇，因為他們喜歡享受生活，對許多事物充滿好奇，消費上就不會顧忌太多，因此理財對他們來說是一件困難的事，需要有人替他們打點和把關。