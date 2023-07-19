周日（23日）是夏天最後一個節氣「大暑」，意味著天氣將更加悶熱潮濕，也表示秋天不遠了。國際天星命理風水專家邱彥龍老師指出，大暑是吉凶參半的時節，在大暑這段期間（7／23至8／8）生肖屬蛇、牛、狗、兔、猴的人有不錯的運氣；屬蛇光明面大，屬牛適合廣結善緣，屬狗建議多自我提升技能，屬兔要學會控制情緒，屬猴有貴人相助。

Top5：猴

屬猴的朋友，這段期間幸運之神與你相伴，能得到貴人相助，內心能量很強，雖然有突發狀況，記得以柔克剛，就算只是灌灌對方迷湯也是件好事。

Top4：兔

屬兔的朋友，這段期間雖然計畫趕不上變化，記得調整好心態、保持平常心，千萬不用糾結讓心情起伏，越沒情緒與脾氣，運勢就越旺。

投資方面建議謹慎，不要盲目，記住「穩」字當頭。在群體中，名氣將飛快提升，同時對手、客戶及另一半都會以你為榮，得到很大的認可。

Top3：狗

屬狗的朋友，這段期間提升自我技能，將來必有所成，雖然與對手有短暫衝突，但都是自己想出來的問題，沒必要升溫；衝突越少財富越多，把心思放在事業與學習上，即可填滿荷包。

Top2：牛

屬牛的朋友，這段期間學會說話、到處走動、多交朋友，將心思放在工作上，以玩樂的心態面對，事業可快速進展；記得用智慧解決問題，雖然事情變化莫測，但皆可迎刃而解，有揚名四海的機會，請把握緣分。

Top1：蛇

屬蛇的朋友，這段期間充滿光明，在團體中能得到大家喜愛，成為焦點人物，擁有榮耀光環，尤其是身在海外或遠地區者，能與競爭對手、合夥人或另一半達成某部分的平衡。不過花費增加，用錢需要謹慎，否則凡事皆有變數。

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