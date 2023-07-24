塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享，12生肖在大暑期間（7／23～8／7）補財庫秘訣，其中生肖鼠可擺放黑、藍色物品或多吃紅色食物，就能吸引正、偏財運；生肖牛可擺放黃、棕色物品或穿著白、金色衣服，能吸引權力和貴人；生肖雞則可擺放白、金色物品或整理家務或規劃未來，就能吸引成功和成就。

▍生肖鼠

生肖鼠五行屬水，財位在北方，可以擺放黑色或藍色的物品，例如黑曜石、海藍寶石等，也可以擺放流水擺件或水晶球，增加水元素的氣場。多吃紅色食物，例如紅豆、紅棗、紅蘿蔔等，增加熱情和活力，吸引正、偏財運。多與生肖牛、雞五行屬金的人相處，可以互相幫助和吸引財氣。

▍生肖牛

生肖牛五行屬土，財位在東北方，可以擺放黃色或棕色的物品，例如黃水晶、珊瑚等，也可以擺放銅器或石頭製品，增加土元素的穩定性。多穿白色或金色的衣服，增加威嚴和信心，吸引權力和貴人。多與生肖鼠、豬五行屬水的人相處，可以互相補足和增加財源。

▍生肖虎

生肖虎五行屬木，財位在東方，可以擺放綠色或紫色的物品，例如孔雀石、綠幽靈、紫黃晶等，也可以擺放木質擺件或鮮花，增加木元素的生長力。多聽音樂或唱歌，增加創意和開朗，吸引桃花和人緣。多與生肖馬、羊五行屬火的人相處，可以互相激勵和拓展財路。

▍生肖兔

生肖兔五行屬木，財位在東南方，可以擺放綠色或紫色的物品，例如翡翠、紫水晶等，也可以擺放盆栽或鮮花，增加木元素的生長力。多運動或出門遊走，增加健康和運氣，吸引健康和旅運。多與生肖馬、羊五行屬火的人相處，可以互相激勵和拓展財路。

▍生肖龍

生肖龍五行屬土，財位在西北方，可以擺放黃色或棕色的物品，例如蜜蠟、琥珀等，也可以擺放陶瓷或木頭製品，增加土元素的穩定性。多閱讀或學習新知識，增加智慧和見識，吸引學業和事業。多與生肖虎、兔五行屬木的人相處，可以互相支持和創造財富。

▍生肖蛇

生肖蛇五行屬火，財位在南方，可以擺放紅色或粉色的物品，例如石榴石、草莓晶等，也可以擺放陽性動物圖騰（龍、鳳凰、虎等）或香爐，增加火元素的活力。多冥想或放鬆心情，增加平靜和觀察力，吸引靈性和智慧。多與生肖龍、狗五行屬土的人相處，可以互相信任和保護財產。

▍生肖馬

生肖馬五行屬火，財位在南方，可以擺放紅色或粉色的物品，例如紅寶石、紅髮晶、粉晶等，也可以擺放蠟燭或三角形、火焰形的藝術裝飾品，增加火元素的活力。多交朋友或參加聚會，增加社交和人氣，吸引合作和機會。多與生肖龍、狗五行屬土的人相處，可以互相信任和保護財產。

▍生肖羊

生肖羊五行屬土，財位在西南方，可以擺放黃色或棕色的物品，例如黃玉、茶晶等，也可以擺放岩石、貝殼或石雕像，增加土元素的穩定性。多做善事或捐贈物資，增加善心和福報，吸引財富和幸運。多與生肖虎、兔五行屬木的人相處，可以互相支持和創造財富。

▍生肖猴

生肖猴五行屬金，財位在西方，可以擺放白色或金色的物品，例如月光石、金鈦晶、黃金等，也可以擺放電子產品或金屬製品，增加金元素的清潔力。多玩遊戲或挑戰自己，增加樂趣和勇氣，吸引冒險和驚喜。多與生肖鼠、豬五行屬水的人相處，可以互相補足和增加財源。

▍生肖雞

生肖雞五行屬金，財位在西方，可以擺放白色或金色的物品，例如白水晶、黃碧璽等，也可以擺放鐘錶或黃銅製品，增加金元素的清潔力。多整理家務或規劃未來，增加秩序和目標，吸引成功和成就。多與生肖鼠、豬五行屬水的人相處，可以互相補足和增加財源。

▍生肖狗

生肖狗五行屬土，財位在西北方，可以擺放黃色或棕色的物品，例如黃虎眼石、琥珀等，也可以擺放瓷器或石頭製品，增加土元素的穩定性。多陪伴家人或寵物，增加溫暖和忠誠，吸引親情和友情。多與生肖蛇、馬五行屬火的人相處，可以互相信任和保護財產。

▍生肖豬

生肖豬五行屬水，財位在北方，可以擺放黑色或藍色的物品，例如黑鈦晶、天河石等，也可以擺放水族箱或水滴形狀的擺件、吊墜，增加水元素的氣場。另外，多品嚐美食或享受生活，增加幸福和感恩，吸引快樂和滿足。多與生肖猴、雞五行屬金的人相處，可以互相幫助和吸引財氣。