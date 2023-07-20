有些人天生有賺錢天賦，加上擅於理財儲蓄，因此能夠輕鬆獲得錢財，《小鐵星座》運勢專欄指出，生肖龍、兔、羊天生得財不費力，不僅事業上能靠著自己能力把握賺錢機會，投資方面更能選擇好的標的物，使收入不斷飆升。

▍生肖龍

生肖龍為人八面玲瓏，懂得利用身邊資源來充實自己。他們目光長遠，能憑藉著自身經歷把握賺錢機會，而他們在人際關係方面處事圓滑，懂得人情世故，因此獲得許多朋友幫助，帶動事業發展並賺取豐厚錢財。

▍生肖兔

生肖兔擅於理財，總是把錢花在刀口上，讓身邊的人感覺非常小氣，但其實他們是在未雨綢繆，為未來的事業發展做打算，因他們深知想要賺大錢，必須吃苦耐勞、付出努力，而這種精神，使他們面對困難時更加堅強，往後的日子有望夢想成真，輕鬆賺錢。

▍生肖羊

生肖羊聰明伶俐，有明確的目標，也對未來充滿希望。在事業方面能在貴人的幫助下，獲得好表現賺取豐厚獎金。另外，投資能靠自己的努力，選擇不錯的標的物，使存摺數目不斷飆升。