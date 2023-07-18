有些人天生運氣就比別人好，不用太努力，日子也可以過得很順利。《搜狐網》命理專欄近日分享，生肖屬鼠、豬和虎的人雖然個性比較懶惰，在事業上卻神奇地容易成功、賺大錢。

▎生肖鼠

屬鼠的人其實不算懶惰，只是和其他人比起來沒那麼勤奮，偶爾會有想要放鬆偷懶的時候，但大部分時間還是非常積極，不過就算維持「三天打魚，兩天曬網」的狀態，他們也能過上不錯的生活。而屬鼠人獲得財富的方式和名聲較有關係，因此若想讓日子過得更好，只需要造大自己的聲勢即可。

▎生肖豬

屬豬的人天生運氣就很好，雖然個性比較懶惰，但很難看到他們為了錢而煩惱的樣子，因為屬豬人非常愛笑，這種熱情開朗的模樣自然會吸引很多朋友喜歡，讓人忍不住想要親近他們，所以當屬豬人遇到困難時，總會有人願意伸出援手，做任何事的成功機率當然也隨之變高。

▎生肖虎

屬虎的人雖然外在形象非常勇猛、高大，表現出來的能力也經常讓人讚嘆，但其實他們的個性中有點懶惰的因子，能不出手的時候就盡可能地不露臉，而且屬虎人很懂得察言觀色，知道什麼時候該做什麼事，因此擁有極佳的人緣並受人尊敬，久而久之在事業上自然能闖出一番成就。