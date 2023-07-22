小三通再放寬！繼日前開放陸籍人士入境探親後，金門縣長陳福海多次反映有關陸客至金門接受生殖醫學療程案也獲陸委會核准，即起開放陸客可經由小三通至金門就醫。陳福海表示，在疫情前金門醫療院所的生殖醫療技術在兩岸間即打出名號，未來也將積極向中央爭取在金門推動國際醫療特區。

因疫情停止近年3年的小三通復航已過半年，回顧復航歷程，陳福海於2022年底勝選後，在未就職前就多次往返兩岸向有關部門爭取小三通的重啟，因此才有1月7日金廈航線破冰復航，在2月7日又接著增開金泉航線，3月25日更是突破國人中轉限制，近日更親率縣府團隊再次接連成功爭取陸客探親、就醫需求者得以小三通出入境金門。

據了解，衛福部金門醫院在2015年成立生殖醫學中心，多年的努力為金門的生殖療程奠下良好基礎，近年該領域陸續還有廈門安寶醫院、兩岸生殖醫學權威魏曉瑞醫師投入與金門醫療院所的各項合作。據統計，接案後的整體成功率還超過8成，因此金門縣的生殖醫學療程在疫情前已在兩岸不孕症領域做出很好口碑，不僅照顧在地鄉親，也讓對岸民眾有機會在金門圓一個生兒育女的夢想。

縣府指出，疫情後，原在金門地區接受生殖療程需求的陸客只能先飛到台灣再轉機到金門，對於不孕症夫婦來說不僅舟車勞頓且影響療程效果。許多因疫情耽擱「做人」的對岸民眾多次寫信給縣府或打電話陳情，希望有機會幫忙這些不孕症夫婦，可走小三通直接到金門做療程，爭取時效。

縣府表示，縣長陳福海在體察到這些不孕夫婦憂慮的心態後，多次居中向陸委會協調此事，日前也指派幕僚分別向陸委會主委邱太三、海基會祕書長邱垂正報告反映，盼主管機關能以人道、醫療的考量，讓這些不孕、生殖的療程能回到像疫情前一樣直接到金門完成。

陳福海表示，禮運大同篇提到，「人不獨親其親，不獨子其子」，因此完全能理解到來自海西多個城市的不孕症夫婦向縣府陳情時的心理感受。

陳福海強調，醫療是台灣的強項，因此疫情前才有大量陸客慕名到台灣接受各種醫療服務，金門擁有良好的區位條件，金門醫院在生殖醫學領域也有很不錯的成績，未來將與縣府團隊一起努力爭取國際醫療特區的政策有機會在金門落地實現。