2023冬季形象廣告就選址正在裝修的總部進行。（Balenciaga提供／黃唯淯台北傳真）

冬季形象廣告出自攝影Tyler Mitchell之手。（Balenciaga提供／黃唯淯台北傳真）

法國品牌Balenciaga數年前回歸高級訂製服時裝周後，這項業務似乎就成為品牌重點出力的新方向。日前宣佈將翻修與增建巴黎喬治五世大道10-12號，這個地址是品牌發跡的起點，也會是未來高訂事業的總部和創意中心，全新的喬治五世大道10-12號翻修過後的面積將會是目前的一倍以上。

品牌創意總監Denma也找來時尚攝影師Tyler Mitchell掌鏡拍攝，除了讓正在整修的大樓入鏡外，主要是以模特兒莎貝爾雨蓓 (Isabelle Huppert)、超模Vittoria Ceretti、與一群品牌好友們，包含Minttu Vesala、Arthur del Beato、Nyawurh Chuol、Yura Nakano和Mathieu Simoneau，她們身上穿著冬季2023的最新服飾，將拍攝的形象大片同時做為冬季廣告大片發佈，搭配背景散落的油漆刷、還未整線收納的電線、木工施作至一半的檯面等等，搭配畫面中精細又華美的服裝與飾品，強烈的衝擊感，頗有Denma的哲學思維。