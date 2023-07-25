美食品牌「邁泉豬排」、「胡椒廚房」代理商驚傳倒閉，「邁泉豬排」在台北101美食街兩櫃暫停營業，「邁泉豬排」位於大直「NOKE忠泰樂生活」的櫃位今天也臨時暫停營業，4月29日才在NOKE試營運，沒想到不到3個月就收攤，可能成為該商場最短命的商家。
忠泰商場事業資深經理許葆貞表示：「因無法聯絡負責人，邁泉物料進貨無法銜接，邁泉櫃位今天暫停營業。至於是否調整，及何時採取更進一步的處理，要視進展而定。」
美食品牌「邁泉豬排」、「胡椒廚房」代理商驚傳倒閉，「邁泉豬排」在台北101美食街兩櫃暫停營業，「邁泉豬排」位於大直「NOKE忠泰樂生活」的櫃位今天也臨時暫停營業，4月29日才在NOKE試營運，沒想到不到3個月就收攤，可能成為該商場最短命的商家。
忠泰商場事業資深經理許葆貞表示：「因無法聯絡負責人，邁泉物料進貨無法銜接，邁泉櫃位今天暫停營業。至於是否調整，及何時採取更進一步的處理，要視進展而定。」
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