鳳山溪關西淨水廠附近遭到有機溶劑汙染，造成6400戶居民停水，更讓關西人恐慌，鎮上不少店家暫停營業，民眾也不敢外食，鄰近小學則停用自來水，改採喝瓶裝水以及前往取水點取水。台水公司也緊急處置，關西淨水廠已恢復供水，但新埔淨水廠檢驗未符合標準，預計15日12時恢復出水。

鳳山溪鄰近關西淨水廠流域遭到有機溶劑傾倒汙染，水面漂浮惡臭及大量死魚，引起鎮民恐慌，不少店家早在事發當天就公告暫停營業，有在地民眾表示不敢外食，只敢拿事先儲存的飲用水泡麵吃。

不只在地居民不敢外食，在地小學也暫停使用自來水，東安國小表示，暫時發放瓶裝水給學生使用，其餘用水則到校園對面的取水點取水使用，營養午餐則緊急調度從桃園送餐。玉山國小也改用瓶裝水飲用，午餐團膳則請其他鄉鎮支援，兩校均表示會清洗水塔，確保未來用水安全。

關西鎮長陳光彩表示，14日當天前往現場勘查，發現水面仍飄有油漬，為了讓水流盡速流淌，早在事發時已派怪手挖取鄰近土壤及石塊，避免再讓有機溶劑再流入水裡。新竹縣環保局則表示，由於現場仍有些許有機溶劑殘留，已與相關機構評估討論如何清除。

台水公司發布聲明表示，目前關西淨水廠已恢復正常供水，但下游的新埔淨水廠取樣檢驗後，原水水質仍未符合標準，為確保民眾用水安全，新埔鎮及關西鎮部分地區暫無法供水，臨時取水站維持運補水作業，台水公司也會調度其他水源支援，預計15日12時恢復出水。